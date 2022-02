Počet preletov lietadiel nad Slovenskom postupne narastá

Bratislava 22. februára (TASR) – V roku 2021 preletelo vzdušným priestorom Slovenskej republiky 265.421 lietadiel. To je o 35 % viac ako v pandémiou najviac postihnutom roku 2020 a o 51 % menej ako v predpandemickom roku 2019. TASR o tom informovala Nikola Scherhauferová zo štátneho podniku Letové prevádzkové služby (LPS) SR.



Z celkového počtu preletov v minulom roku bolo 9729 príletov a odletov, 1692 vnútroštátnych letov a 254.000 lietadiel nad Slovenskom iba preletelo. Vlani podľa LPS najviac využívali slovenský vzdušný priestor aerolínie Emirates, Wizz Air a Turkish Airlines.



Najviac, až 38.004 pohybov lietadiel, bolo zaznamenaných v auguste, najmenej vo februári, keď slovenským vzdušným priestorom preletelo iba 8696 lietadiel. Najvyťaženejším slovenským letiskom je Letisko M. R. Štefánika v Bratislave s 24.362 pohybmi, nasleduje letisko v Košiciach s 23.718 pohybmi lietadiel.



LPS zároveň priblížili, že vzdušným priestorom Českej republiky v roku 2021 preletelo 361.522 lietadiel (pokles o 43 % v porovnaní s 2019), vzdušným priestorom Rakúska 739.467 lietadiel (pokles o 46 % v porovnaní s 2019) a vzdušným priestorom Maďarska 491.115 lietadiel (pokles o 45 % v porovnaní s 2019).



"Máme za sebou mimoriadne náročné obdobie, keď nám spolu s počtom preletov výrazne klesali aj výnosy. V roku 2020 sa preto LPS SR dostali do straty viac ako 18 miliónov eur, čo si vyžiadalo realizáciu viacerých nevyhnutných úsporných opatrení. Vďaka tomu, ako aj nárastu preletov, sa nám podľa predbežných, zatiaľ neauditovaných výsledkov podarilo v roku 2021 znížiť túto prevádzkovú stratu o viac ako polovicu," zhodnotil riaditeľ LPS Martin Kabát.



Počas návštevy LPS štátna tajomníčka rezortu dopravy Katarína Bruncková skonštatovala, že s postupne odchádzajúcou pandémiou bude postupne rásť aj cestovný ruch a spolu s ním aj letová prevádzka. "Podľa predbežných odhadov STATFOR, ktoré vydáva organizácia Eurocontrol, by sa mala letecká prevádzka vo svete dostať na úroveň pred pandémiou do troch až štyroch rokov," dodala Bruncková.



Štátny podnik LPS SR vznikol 1. januára 2000 a jeho primárnou úlohou je udržiavať rýchly a usporiadaný tok letovej prevádzky, zabrániť akýmkoľvek kolíziám lietadiel vo vzduchu a na zemi a poskytovať rady a informácie potrebné na bezpečné vykonanie letov v stanovenom vzdušnom priestore a na určených letiskách SR pri dodržaní požadovanej úrovne bezpečnosti a minimálnych zdržaniach letov podľa medzinárodných predpisov a štandardov.