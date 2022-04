Počet preletov nad SR sa za prvé tri mesiace viac ako zdvojnásobil

Bratislava 12. apríla (TASR) – Za prvé tri mesiace tohto roka preletelo vzdušným priestorom Slovenskej republiky 60.582 lietadiel. Je to o 111 % viac ako za rovnaké obdobie minulého roku, keď slovenským vzdušným priestorom preletelo 28.688 lietadiel. Rástli všetky kategórie, tak prelety, ako aj prílety, odlety a vnútroštátne lety. Informovala o tom Nikola Scherhauferová z Letových prevádzkových služieb (LPS) SR.



"Sú to v každom prípade optimistické čísla, jasne naznačujúce postupný nárast leteckej dopravy, ktorá bola doteraz výrazne utlmená pandémiou ochorenia COVID-19. Napriek tomu, že sme stále ďaleko za číslami, ktoré sme dosahovali pred pandémiou, verím, že letecká doprava bude aj naďalej pomerne rýchlo rásť," zhodnotil riaditeľ štátneho podniku LPS Martin Kabát. V predpandemickom roku 2019 preletelo za prvé tri mesiace slovenským vzdušným priestorom celkovo 103.474 lietadiel, čo bolo o 38 % viac ako za rovnaké obdobie tohto roku.



Od marca majú do vzdušného priestoru Slovenskej republiky zakázaný vstup ruské lietadlá. "Podiel ruských lietadiel na preletoch bol relatívne nízky, v priemere to bolo približne 170 preletov týždenne. Ich výpadok je preto prakticky zanedbateľný," skonštatoval Kabát.



V roku 2021 preletelo slovenským vzdušným priestorom 265.421 lietadiel. Bolo to o 35 % viac ako v pandémiou najpostihnutejšom roku 2020 a o 51 % menej ako v roku 2019. Vzdušný priestor vlani najviac využívali aerolínie Emirates, Wizz Air a Turkish Airlines.



Primárnou úlohou štátneho podniku LPS SR je udržiavať rýchly a usporiadaný tok letovej prevádzky, zabrániť akýmkoľvek kolíziám lietadiel vo vzduchu a na zemi a poskytovať rady a informácie potrebné na bezpečné vykonanie letov v stanovenom vzdušnom priestore a na určených letiskách SR pri dodržaní požadovanej úrovne bezpečnosti a minimálnych zdržaniach letov podľa medzinárodných predpisov a štandardov.