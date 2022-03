Počet prenocovaní na Liptove vlani prekročil miliónovú hranicu

Liptovský Mikuláš 3. marca (TASR) – Počet prenocovaní v regióne Liptov vlani prekročil hranicu jedného milióna. TASR o tom informovala Katarína Šarafínová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov s odvolaním sa na údaje zo Štatistického úradu SR. Predstavuje to medziročný pokles o 29,2 percenta.



"Za posledných desať rokov to bol pre nás najslabší rok. Z pohľadu udržania cestovného ruchu v regióne bolo pre nás vlani kľúčové leto, keď sa nám podarilo v mesiaci júl takmer dotiahnuť na čísla spred dvoch rokov. V absolútnych číslach sme však minulý rok dosiahli len 1.013.895 prenocovaní," povedala Šarafínová.



Dodala, že počet ubytovaných hostí v roku 2021 bol 350.619. Je to o 51,6 percenta menej ako v roku 2019. "Môžu za to obmedzenia v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19," skonštatovala Šarafínová.



Riaditeľka OOCR Región Liptov Darina Bartková zhodnotila, že zima 2020/21 bola takmer bez hostí, keďže ubytovanie na účel dovoleniek a výletov nebolo možné. Čísla podľa nej začínali len pozvoľna rásť v máji a júni 2021. "Po veľmi dobrom lete prišiel optimistický september a následný prudký pokles, ktorý pokračoval až do konca roka," načrtla riaditeľka s tým, že fenoménom minulého roka sa stalo ubytovanie na poslednú chvíľu.



Aktuálnu zimu na Liptove vidí OOCR optimistickejšie, avizuje zrejmý postupný rast záujmu o cestovný ruch. "Prevláda ubytovávanie na poslednú chvíľu, čo vytvára vyšší tlak na prevádzkovateľov z pohľadu plánovania personálu na prevádzky aj plánovania surovín," podotkla Bartková. Prezradila, že situáciu s obsadenosťou počas jarných prázdnin hodnotia ubytovatelia v regióne ako veľmi dobrú.