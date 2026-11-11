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Počet prenocovaní turistov v Nemecku stúpol na rekordnú úroveň
Počet domácich hostí v nemeckých hoteloch a ubytovacích zariadeniach od začiatku roka do záveru septembra stúpol o 0,4 %.
Autor TASR
Wiesbaden 11. novembra (TASR) - Počet prenocovaní v hoteloch a ďalších ubytovacích zariadeniach v Nemecku za prvý až tretí kvartál tohto roka medziročne stúpol o 0,6 % na rekordnú úroveň 389,8 milióna. Ukázali to údaje, ktoré v stredu zverejnil nemecký štatistický úrad Destatis. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Počet domácich hostí v nemeckých hoteloch a ubytovacích zariadeniach od začiatku roka do záveru septembra stúpol o 0,4 %. Zahraniční hostia v Nemecku v rovnakom období zaplatili 65 miliónov prenocovaní, čo bol medziročný rast o 1,5 %.
Podľa Nemeckej centrály pre turizmus (DZT) je zvyšovanie počtu zahraničných turistov v krajine rýchlejšie než globálny rast turizmu. Dynamicky pritom rastie najmä počet dovolenkárov z európskych krajín. Európania počas jednej návštevy Nemecka v priemere minú 968 eur na osobu.
Počet domácich hostí v nemeckých hoteloch a ubytovacích zariadeniach od začiatku roka do záveru septembra stúpol o 0,4 %. Zahraniční hostia v Nemecku v rovnakom období zaplatili 65 miliónov prenocovaní, čo bol medziročný rast o 1,5 %.
Podľa Nemeckej centrály pre turizmus (DZT) je zvyšovanie počtu zahraničných turistov v krajine rýchlejšie než globálny rast turizmu. Dynamicky pritom rastie najmä počet dovolenkárov z európskych krajín. Európania počas jednej návštevy Nemecka v priemere minú 968 eur na osobu.