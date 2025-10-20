< sekcia Ekonomika
Počet prenocovaní turistov z Izraela v SR sa medziročne zvýšil o 30 %
Mikulová víta nárast zahraničných návštevníkov z Izraela od spustenia leteckej linky Tel Aviv - Piešťany, pričom toto spojenie funguje už od roku 2023 najmä v hlavnej turistickej sezóne.
Autor TASR
Bratislava 20. októbra (TASR) - Turisti z Izraela nachádzajú oddych a pokoj často aj v slovenských kúpeľoch, kde tvoria až štyri percentá. SR zaznamenala vlani 60.000 prenocovaní izraelských turistov, najdlhší pobyt bol viac ako deväť dní v trnavskom regióne. Medziročne sa počet prenocovaní týchto návštevníkov zvýšil o takmer 30 %. Na pondelkovej tlačovej konferencii to uviedla vedúca odboru komunikácie národnej organizácie na propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel Zuzana Eliášová a výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj Agáta Mikulová.
Mikulová víta nárast zahraničných návštevníkov z Izraela od spustenia leteckej linky Tel Aviv - Piešťany, pričom toto spojenie funguje už od roku 2023 najmä v hlavnej turistickej sezóne. „Začali sme túto spoluprácu s našimi partnermi v Izraeli v roku 2023. Čiže v podstate toto je už tretím rokom, čo máme priame letecké spojenie medzi Tel Avivom a Piešťanmi a v tomto roku 2025 sa podarilo k tomu pripojiť aj Bratislavu a Tel Aviv,“ povedala.
Okrem vyhľadávania oddychu v slovenských kúpeľoch idú čoraz častejšie izraelskí turisti aj do prírody alebo na nákupy. Najviac navštevujú Bratislavský, Žilinský a Prešovský kraj.
Pini Krainer zo spoločnosti Overseas dodal, že do budúcna by sa mohli lety z Tel Avivu na Slovensko rozšíriť, pričom nebudú zamerané len na kúpeľnú klientelu, ale aj na mladých ľudí či rodiny s deťmi.
Mikulová víta nárast zahraničných návštevníkov z Izraela od spustenia leteckej linky Tel Aviv - Piešťany, pričom toto spojenie funguje už od roku 2023 najmä v hlavnej turistickej sezóne. „Začali sme túto spoluprácu s našimi partnermi v Izraeli v roku 2023. Čiže v podstate toto je už tretím rokom, čo máme priame letecké spojenie medzi Tel Avivom a Piešťanmi a v tomto roku 2025 sa podarilo k tomu pripojiť aj Bratislavu a Tel Aviv,“ povedala.
Okrem vyhľadávania oddychu v slovenských kúpeľoch idú čoraz častejšie izraelskí turisti aj do prírody alebo na nákupy. Najviac navštevujú Bratislavský, Žilinský a Prešovský kraj.
Pini Krainer zo spoločnosti Overseas dodal, že do budúcna by sa mohli lety z Tel Avivu na Slovensko rozšíriť, pričom nebudú zamerané len na kúpeľnú klientelu, ale aj na mladých ľudí či rodiny s deťmi.