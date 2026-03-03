< sekcia Ekonomika
Počet prenocovaní v meste Nová Baňa v posledných rokoch stúpa
Štatistiky ukazujú, že mesto sa v tejto oblasti približuje k úrovni spred pandémie.
Autor TASR
Nová Baňa 3. marca (TASR) - Počet prenocovaní v Novej Bani v uplynulých rokoch rastie. Štatistiky ukazujú, že mesto sa v tejto oblasti približuje k úrovni spred pandémie. Podľa výkonnej riaditeľky Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Gron Martiny Francl Gruyovej je tento stúpajúci trend výsledkom viacerých faktorov.
„V roku 2025 bolo v meste evidovaných 8745 prenocovaní, čo v porovnaní s rokom 2024 predstavuje medziročný nárast približne o 15,6 percenta,“ priblížila Francl Gruyová. Pre porovnanie, v predpandemickom roku 2019 evidovala Nová Baňa 10.466 prenocovaní. Počas pandémie došlo podľa jej slov k výraznému poklesu, pričom v roku 2021 klesol počet prenocovaní na 5477.
„Od tohto obdobia však zaznamenávame každoročný plynulý rast a postupný návrat návštevníkov. Aktuálne čísla potvrdzujú stabilizovaný a pozitívny trend, pričom sa mesto postupne približuje k úrovniam spred pandémie,“ skonštatovala Francl Gruyová.
Stúpajúci trend označila ako výsledok viacerých faktorov - systematickej podpory cestovného ruchu zo strany mesta a oblastnej organizácie cestovného ruchu, rozvoja turistickej infraštruktúry, organizácie podujatí a celkovo rastúceho záujmu o aktívny oddych v prírode a menej preplnených destináciách.
Podľa Francl Gruyovej bola významným faktorom aj obnova vodnej nádrže Tajch, ktorá bola v predchádzajúcej sezóne z dôvodu rekonštrukcie vypustená. „Po jej opätovnom napustení a sprístupnení sa zvýšil záujem návštevníkov o letnú rekreáciu v meste, čo sa pozitívne prejavilo aj na počte prenocovaní,“ zhodnotila.
Riaditeľka OOCR dodala, že mesto ponúka svojim návštevníkom kombináciu prírodných, historických aj kultúrnych možností. Objavovať môžu banícku históriu, turistické a cykloturistické trasy v okolitej prírode či rekreačné možnosti pri vodnej nádrži Tajch. Vlani sa tu konalo viacero divácky atraktívnych podujatí, takisto tu môžu absolvovať tematické prehliadky.
