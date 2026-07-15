< sekcia Ekonomika
Počet prenocovaní v Rakúsku v máji medziročne vzrástol
Dôvodom na spokojnosť nie sú ani vedľajšie výdavky hostí, ktorí sa snažia viac ušetriť.
Autor TASR
Viedeň 15. júla (TASR) - Rakúsky cestovný ruch má za sebou dobrý začiatok letnej sezóny. Už v máji hotely, penzióny a iné ubytovacie zariadenia v krajine vykázali o 12 % viac prenocovaní ako v rovnakom mesiaci minulého roka. Podľa údajov, ktoré zverejnil v stredu rakúsky štatistický úrad, to bola najvyššia májové hodnota od začiatku zberu údajov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Georg Imlauer, predseda zväzu hotelierov pri Rakúskej hospodárskej komore (WKO), zmierňoval prípadnú eufóriu, keď pre rozhlasovú stanicu Ö1 uviedol, že letná sezóna sa vyvíja „celkom uspokojivo“. Tržby podľa neho stále zaostávajú a priemernú dennú úroveň z posledných rokov sa nepodarí dosiahnuť. Dôvodom na spokojnosť nie sú ani vedľajšie výdavky hostí, ktorí sa snažia viac ušetriť, dodal. Jún bol veľmi nerovnomerný - v mestách bola situácia s rezerváciami relatívne dobrá, v rekreačných strediskách však menej uspokojivá, priblížil Imlauer.
Georg Imlauer, predseda zväzu hotelierov pri Rakúskej hospodárskej komore (WKO), zmierňoval prípadnú eufóriu, keď pre rozhlasovú stanicu Ö1 uviedol, že letná sezóna sa vyvíja „celkom uspokojivo“. Tržby podľa neho stále zaostávajú a priemernú dennú úroveň z posledných rokov sa nepodarí dosiahnuť. Dôvodom na spokojnosť nie sú ani vedľajšie výdavky hostí, ktorí sa snažia viac ušetriť, dodal. Jún bol veľmi nerovnomerný - v mestách bola situácia s rezerváciami relatívne dobrá, v rekreačných strediskách však menej uspokojivá, priblížil Imlauer.