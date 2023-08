Počet príletov a odletov sa v SR od začiatku roka v júli strojnásobil

Bratislava 14. augusta (TASR) - Počet príletov a odletov na letiskách v Bratislave, Košiciach, Poprade, Žiline a Piešťanoch sa od začiatku roka strojnásobil. V januári bolo odriadených 3096 pohybov, v júli už 11.275. V pondelok o tom informoval štátny podnik Letové prevádzkové služby (LPS) SR, ktorý spomínané letiská riadi.



V júli preletelo vzdušným priestorom SR 62.575 lietadiel. Z toho bolo 60.195 preletov, 2237 príletov a odletov a 153 vnútroštátnych letov. Za prvých sedem mesiacov tohto roku preletelo vzdušným priestorom SR celkovo 283.139 lietadiel. To je o takmer 15 % percent viac ako za rovnaké obdobie minulého roku, keď slovenským vzdušným priestorom preletelo 246.706 lietadiel.



Štatistiky preletov, príletov i odletov ukazujú podľa riaditeľa LPS SR Martina Kabáta z mesiaca na mesiac kontinuálny nárast. "Letná dovolenková sezóna je už tradičným obdobím roka, keď sa lieta najviac a júl sa zatiaľ ukazuje ako najsilnejší mesiac v tomto roku. Už takmer doháňame predpandemické čísla, rozdiely sú iba v jednociferných percentách. To nám dáva dôvod na optimizmus aj do nasledujúcich mesiacov," zhodnotil Kabát.



Medzi letecké spoločnosti, ktoré v júli tohto roku najviac využívali slovenský vzdušný priestor, patria Turkish Airlines, Wizz Air, Emirates, Ryanair či Qatar Airways.