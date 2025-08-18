< sekcia Ekonomika
Počet prípadov nelegálneho dovozu tovaru z Estónska do Ruska klesol
Od začiatku ruskej vojny na Ukrajine uvalila EÚ na Rusko celkovo 18 sankčných balíkov.
Autor TASR
Riga 18. augusta (TASR) - Estónsko od sprísnenia kontrol na svojich hraniciach s Ruskom v minulom roku zaznamenalo menej porušení colných pravidiel. Počet prípadov nelegálneho dovozu tovaru do Ruska za posledný rok klesol o približne tisíc na zhruba 4300, oznámila v pondelok estónska daňová a colná správa. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Komplexné kontroly sa osvedčili ako účinný odstrašujúci prostriedok, uviedol šéf colnej správy Voldemar Linno. Zdôraznil však, že súkromné osoby a spoločnosti napriek stratégii nulovej tolerancie naďalej obchádzajú predpisy. Estónsko od 8. augusta 2024 uplatňuje na svojej hranici s Ruskom prísnejšie kontroly, ktoré nahradili systém náhodných previerok cestujúcich a vozidiel. Cieľom je zabrániť preprave a tranzitu tovaru, na ktorý sa vzťahujú sankcie EÚ, cez Estónsko.
Od začiatku ruskej vojny na Ukrajine uvalila EÚ na Rusko celkovo 18 sankčných balíkov. Podľa estónskej colnej správy sa väčšina porušení pravidiel týkala vývozu hotovosti, komponentov na výrobu bezpilotných lietadiel, strelných zbraní, munície a rádiokomunikačných zariadení. Ďalšie prípady súviseli s tovarmi dvojakého použitia, ktoré môžu mať uplatnenie na civilné aj vojenské účely. V niekoľkých prípadoch úrady začali trestné stíhanie.
