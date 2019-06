Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA stagnoval

Trhy teraz čakajú na informácie ministerstva práce o vývoji na pracovnom trhu za mesiac máj.

Washington 6. júna (TASR) - Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti bol v USA v minulom týždni rovnaký ako v týždni predtým. V porovnaní s odhadmi ekonómov je však počet nových žiadostí vyšší.



Ako uviedlo americké ministerstvo práce, počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti dosiahol za týždeň do 1. júna 218.000. To je rovnaký počet ako za predchádzajúci týždeň, ekonómovia však očakávali, že počet žiadostí dosiahne 215.000. Aj ekonómovia predpokladali, že počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti sa v porovnaní s predchádzajúcim týždňom (do 25. mája) nezmení, pôvodný údaj však ministerstvo práce neskôr revidovalo smerom nahor.



Štvortýždňový priemer počtu žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom, nakoľko nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, klesol o 2500 na 215.000.



Trhy teraz čakajú na informácie ministerstva práce o vývoji na pracovnom trhu za mesiac máj. V rámci nich ministerstvo oznámi údaje o počte nových pracovných miest a mieru nezamestnanosti. Očakáva sa, že v USA vzniklo v máji 185.000 nových pracovných pozícií (v apríli to bolo 263.000) a miera nezamestnanosti sa udržala na aprílovej úrovni 3,6 %.