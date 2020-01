Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA vzrástol

Washington 23. januára (TASR) - Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA zaznamenal rast. Rozsah rastu bol však miernejší, než sa predpokladalo. Poukázali na to najnovšie údaje amerického ministerstva práce.



Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti dosiahol v týždni do 18. januára 211.000. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom to predstavuje rast o 6000.



Trhy očakávali, že počet žiadostí vzrastie na 215.000, pritom vychádzali z pôvodných údajov za predchádzajúci týždeň na úrovni 204.000. Ministerstvo však údaje o počte prvých žiadostí o podporu za týždeň do 11. januára revidovalo mierne smerom nahor na 205.000.



Štvortýždňový priemer žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom, nakoľko nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, však klesol. Dosiahol 213.250 žiadostí, čo je najnižšia hodnota od septembra minulého roka. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom sa tak 4-týždňový priemer znížil o 3250 žiadostí.