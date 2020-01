Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA klesol

Washington 30. januára (TASR) - Počet prvých žiadostí v USA o podporu v nezamestnanosti minulý týždeň klesol, za týždeň predtým bol však revidovaný výrazne smerom nahor. Informovalo o tom americké ministerstvo práce.



Ako uviedlo, počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti dosiahol v týždni do 25. januára 216.000, čo v porovnaní s predchádzajúcim týždňom znamená pokles o 7000. Údaje za týždeň do 18. januára však ministerstvo revidovalo prudko nahor, keďže za daný týždeň stanovilo údaj 223.000, zatiaľ čo prvá informácia poukazovala iba na 211.000 žiadostí.



Ekonómovia očakávali 215.000 žiadostí, pričom vychádzali z pôvodnej informácie o 211.000 žiadostiach za týždeň do 18. januára.



Podľa ministerstva práce klesol aj 4-týždňový priemer žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje. Dosiahol 214.500 žiadostí, čo oproti predchádzajúcemu týždňu predstavuje pokles o 1750 žiadostí.