Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA mierne klesol

Washington 16. júla (TASR) – Počet Američanov, ktorí prvýkrát požiadali o podporu v nezamestnanosti, minulý týždeň klesol, rozsah poklesu bol však omnoho slabší, než sa čakalo. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené údaje amerického ministerstva práce.



Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti klesol v USA v týždni do 11. júla na 1,30 milióna z nadol revidovanej úrovne v predchádzajúcom týždni 1,31 milióna. Ekonómovia počítali s výraznejším poklesom počtu žiadostí, a to na 1,25 milióna. Vychádzali pritom z pôvodných údajov z týždňa do 4. júla, keď bol stanovený na 1,314 milióna.



Historické maximum dosiahol počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti koncom marca, keď zaznamenal hodnotu 6,867 milióna. Odvtedy postupne klesá, v porovnaní s obdobím pred nástupom koronakrízy však toto číslo aj naďalej ostáva vysoké. Napríklad v porovnaní s hypotekárnou a následne svetovou finančnou krízou v rokoch 2007 – 2009 dosahuje približne dvojnásobnú úroveň.