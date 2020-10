Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA mierne klesol

Washington 8. októbra (TASR) - Počet Američanov, ktorí prvýkrát podali žiadosť o podporu v nezamestnanosti, zaznamenal minulý týždeň mierny pokles. Analytici však očakávali výraznejšie zníženie ich počtu.



Ako vo štvrtok informovalo americké ministerstvo práce, počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti dosiahol za týždeň do 3. októbra 840.000. Na porovnanie, v predchádzajúcom týždni predstavoval počet prvých žiadostí po revízii smerom nahor 849.000.



Najnovší údaj však zaostal za odhadmi ekonómov. Tí počítali s poklesom žiadostí na 820.000, pričom vychádzali z pôvodného údaja za týždeň do 26. septembra na úrovni 837.000 žiadostí.



Aj keď počty prvých žiadostí od svojho maxima po nástupe pandémie nového koronavírusu prudko klesli (koncom marca dosiahli rekordných 6,867 milióna), sú naďalej vysoko nad maximom z obdobia recesie v rokoch 2007 - 2009. Vtedy ich maximálna úroveň dosiahla 665.000 žiadostí.



Znížil sa aj 4-týždňový kĺzavý priemer prvých žiadostí. Ten predstavuje presnejší údaj, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje. V týždni do 3. októbra dosiahol 857.000, zatiaľ čo v predchádzajúcom týždni predstavoval 870.250 žiadostí.