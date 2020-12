Počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA nečakane klesol

Washington 31. decembra (TASR) - Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA zaznamenal za minulý týždeň nečakaný pokles, ich celkový počet je však naďalej stále vysoký. Informovalo o tom vo štvrtok americké ministerstvo práce.



Podľa údajov ministerstva dosiahol počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA za týždeň do 26. decembra 787.000. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom, za ktorý boli údaje revidované smerom nahor, to predstavuje pokles o 19.000 žiadostí.



Výsledok prekvapil ekonómov, ktorí počítali s rastom počtu žiadostí na 833.000, pričom vychádzali z pôvodných údajov za predchádzajúci týždeň na úrovni 803.000 žiadostí. Po revízii bol tento počet za týždeň do 19. decembra upravený na 806.000 žiadostí.



Aj keď v porovnaní s rekordom v marci, keď počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti dosiahol takmer 6,87 milióna, je súčasný počet nízky, stále sa drží nad maximom z obdobia svetovej finančnej krízy v rokoch 2007-2009. Vtedy dosiahol počet prvých žiadostí maximálne 665.000.



Zvýšil sa aj 4-týždňový priemer žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje. Dosiahol hodnotu 836.750, čo v porovnaní s predchádzajúcim týždňom predstavuje rast o 17.750 žiadostí.