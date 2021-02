Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA klesol

Washington 11. februára (TASR) - Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v Spojených štátoch minulý týždeň klesol, už štvrtý týždeň v rade, ale menej ako sa očakávalo. To poukazuje na stagnujúce zotavovanie trhu práce v dôsledku pandémie nového koronavírusu.



Podľa najnovších údajov amerického ministerstva práce sa počet nových žiadostí o podporu v týždni do 5. februára znížil o 19.000 na 793.000 z revidovaných 812.000 v predchádzajúcom týždni. Ekonómovia očakávali, že počet nezamestnaných klesne na 757.000 z pôvodných 779.000 pred revíziou.



Počet nových žiadostí síce dosiahol minulý týždeň najnižšiu úroveň za mesiac, ale stále je pomerne vysoký, väčší ako 665.000, čo bolo maximum počas tzv. veľkej recesie v rokoch 2007 - 2009. Dôvodom je spomalenie zotavovania trhu práce pre chýbajúce stimuly na podporu ekonomiky.



Štvortýždňový priemer nových žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom vývoja na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždňové údaje, sa znížil o 33.500 na 823.000 z 856.500 žiadostí.



Počet Američanov, ktorí poberali podporu v nezamestnanosti aj po prvom týždni, sa tiež znížil, a to o 145.000 na 4,54 milióna osôb.