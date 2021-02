Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA vzrástol

Washington 18. februára (TASR) - Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA minulý týždeň nečakane vzrástol. To poukazuje na spomalenie zotavovania trhu práce a nedostatok fiškálnej podpory. Informovalo o tom vo štvrtok ministerstvo práce.



Podľa najnovších údajov sa počet nových žiadostí o podporu za sedem dní do 13. februára zvýšil už druhý týždeň po sebe, a to o 13.000 na 861.000 z revidovaných 848.000 týždeň predtým.



Ekonómovia pritom očakávali, že počet nezamestnaných klesne na 765.000 z pôvodných 793.000 pred revíziou.



Štvortýždňový priemer nových žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom vývoja na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždňové údaje, klesol o 3500 na 833.250 z revidovaného priemeru 836.750 v predchádzajúcom týždni.



Sklamaním boli aj údaje o počte Američanov, ktorí poberali podporu v nezamestnanosti aj po prvom týždni. Ich počet síce klesol na 4,494 milióna z revidovaných 4,558 milióna, ale zaostal za prognózou analytikov, ktorí očakávali pokles na 4,413 milióna osôb.