Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA strmo klesol

Washington 25. marca (TASR) - Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA minulý týždeň nečakane strmo klesol. Viac, ako ekonómovia odhadovali, na najnižšiu úroveň od vypuknutia pandémie nového koronavírusu v marci minulého roka. To podľa analytikov signalizuje, že trh práce v USA pokračuje v zotavovaní a nábor zamestnancov naberá tempo.



Podľa údajov, ktoré vo štvrtok zverejnilo americké ministerstvo práce, sa počet nových žiadostí o podporu za sedem dní do 20. marca znížil o 97.000 na 684.000 z revidovaných 781.000 týždeň predtým.



Prvýkrát od vypuknutia ochorenia COVID-19 tak klesol pod hranicu 700.000 a dosiahol najnižšiu úroveň od 14. marca 2020, keď sa v USA začala šíriť nákaza. Ekonómovia pritom očakávali, že počet nových žiadostí o podporu v sledovanom období klesne na 735.000 z pôvodných 770.000 pred revíziou.



Ministerstvo ďalej uviedlo, že počet Američanov, ktorí poberali podporu v nezamestnanosti aj po prvom týždni, sa za sedem dní do 13. marca znížil na 3,87 milióna zo 4,124 milióna týždeň predtým, zatiaľ čo ekonómovia predpovedali, že klesne na 4 milióny osôb.



Nové žiadosti o podporu v nezamestnanosti sa tak už piaty týždeň v rade udržali pod úrovňou 800.000 aj napriek neočakávanom zvýšeniu v predchádzajúcom týždni do 13. marca.



A v medziročnom porovnaní je toto zlepšenie ešte výraznejšie, keďže vlani zhruba v tom istom týždni (do 20.3.) sa počet nových nezamestnaných prudko zvýšil na viac ako 3 milióny po tom, ako sa na trhu práce naplno prejavili dôsledky pandémie.



Očakáva sa, že počet žiadostí bude v najbližších týždňoch ďalej klesať po schválení balíka stimulov na podporu ekonomiky USA začiatkom marca. A tiež pre zmierňovanie obmedzení v niektorých štátoch vďaka rýchlemu tempu očkovania.