Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA klesol

Washington 10. júna (TASR) - Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA minulý týždeň klesol, už šiesty týždeň v rade, aj keď o niečo menej, ako očakávali ekonómovia.



Napriek tomu dosiahol nové "postpandemické" minimum, keďže trh práce podporuje opätovné otváranie ekonomiky vďaka rýchlemu tempu očkovania a neustálemu poklesu počtu nových prípadov ochorenia COVID-19. Oznámilo to vo štvrtok americké ministerstvo práce.



Podľa najnovších údajov ministerstva sa počet nových žiadostí o podporu za sedem dní do 5. júna znížil o 9000 na 376.000 z 385.000 týždeň predtým. Ekonómovia ale odhadovali, že počet nových žiadateľov klesne ešte o niečo viac, na 370.000.



Počet nových žiadateľov o podporu minulý týždeň dosiahol najnižšiu úroveň od 14. marca 2020, keď úrady zaevidovali 256.000 nových žiadateľov.



Štvortýždňový priemer počtu nových žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom trendu, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, klesol o 25.000 na 402.500.



Ministerstvo uviedlo tiež, že počet Američanov, ktorí poberali podporu v nezamestnanosti aj po prvom týždni, sa za sedem dní do 29. mája 2021 znížil na 3,499 milióna z revidovaných 3,757 milióna osôb.