Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA klesol

Washington 24. júna (TASR) - Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA minulý týždeň klesol, ale len mierne, menej ako očakávali ekonómovia. Udržal sa pritom nad hranicou 400.000, už druhý týždeň po sebe. To poukazuje na "hrboľaté" zotavovanie sa trhu práce v najväčšej svetovej ekonomike z pandémie ochorenia COVID-19.



Podľa najnovších údajov amerického ministerstva práce sa počet nových žiadostí o podporu za sedem dní do 19. júna znížil o 7000 na 411.000 z revidovaných 418.000 týždeň predtým. Ekonómovia ale odhadovali, že počet nových žiadateľov klesne viac, na 380.000 z pôvodných 412.000 pred revíziou.



Štvortýždňový priemer počtu nových žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom vývoja na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, vzrástol o 1500 na 396.250.



Ministerstvo tiež uviedlo, že počet Američanov, ktorí poberali podporu v nezamestnanosti aj po prvom týždni, sa za sedem dní do 12. júna 2021 znížil na 3,39 milióna z revidovaných 3,534 milióna týždeň predtým, zatiaľ čo ekonómovia predpovedali, že klesne na 3,460 milióna osôb.