Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA vzrástol

Washington 8. júla (TASR) - Po tom, ako v predchádzajúcom týždni zaznamenal 15-mesačné minimum, počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA minulý týždeň nečakane vzrástol. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené údaje amerického ministerstva práce. To signalizuje, že zotavovanie trhu práce z pandémie nového koronavírusu je naďalej kostrbaté.



Ako ministerstvo uviedlo, počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti dosiahol v USA v týždni do 3. júla 373.000. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom to predstavuje rast o 2000 žiadostí. Počet žiadostí za predchádzajúci týždeň bol zároveň revidovaný smerom nahor.



Výsledok prekvapil ekonómov, ktorí počítali s ďalším poklesom počtu prvých žiadostí, pričom vychádzali z priaznivejších údajov za predchádzajúci týždeň. Očakávali, že počet žiadostí klesne na 350.000 z pôvodne udávanej úrovne 364.000 za týždeň do 26. júna. Údaje za daný týždeň sa však revidovali nahor na 371.000.



Aj keď počet prvých žiadostí v porovnaní s obdobím po nástupe pandémie, keď dosiahol historické maximum, prudko klesol, stále je dosť vysoký. Historicky najviac prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti zaznamenali USA na prelome marca a apríla 2020, keď ich počet výrazne presiahol 6 miliónov. V súčasnosti je podstatne nižší, naďalej sa však drží nad úrovňou 200.000 až 250.000, ktorá je považovaná za úroveň v súlade so zdravým trhom práce. Údaje o počte žiadostí budú podľa analytikov pokračovať vo výkyvoch pravdepodobne aj v nasledujúcich týždňoch