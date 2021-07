Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA klesol

Washington 15. júla (TASR) - Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA minulý týždeň klesol, pričom rozsah poklesu prekonal očakávania ekonómov. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené údaje amerického ministerstva práce.



Ministerstvo informovalo, že počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA dosiahol v týždni do 10. júla 360.000. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom to znamená pokles o 26.000. Konečný údaj je v súlade s očakávaniami ekonómov, ktorí však vychádzali z pôvodne nižšieho počtu žiadateľov za predchádzajúci týždeň.



Údaje za týždeň do 3. júla sa však revidovali smerom nahor z 373.000 na 386.000 prvotných žiadostí. Rozsah poklesu počtu prvých žiadostí o podporu bol tak výraznejší, než odhadovali ekonómovia, ktorí počítali s poklesom o 13.000 žiadostí.



Najnovší pokles tak dostal celkový počet prvých žiadostí na najnižšiu úroveň od polovice marca 2020, keď ich počet predstavoval 256.000. Podľa ministerstva aj presnejší 4-týždňový kĺzavý priemer počtu prvých žiadostí dosiahol najnižšiu úroveň za viac než rok. Klesol o 14.500 na 382.500 žiadostí.