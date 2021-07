Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA klesol

Washington 29. júla (TASR) - Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA minulý týždeň klesol menej, ako ekonómovia odhadovali. Priblížil sa však k nedávnemu 16-mesačnému minimu z konca júna.



Podľa najnovších údajov amerického ministerstva práce sa počet nových žiadostí o podporu za sedem dní do 24. júla znížil o 24.000 na 400.000 z revidovaných 424.000 v predchádzajúcom týždni. To nie je ďaleko od 16-mesačného minima 368.000, ktoré dosiahol na konci júna.



Ekonómovia ale odhadovali, že počet nových žiadostí v sledovanom období klesne na 380.000 z pôvodných 419.000 pred revíziou.



Počet nových žiadostí je stále takmer dvojnásobne vyšší ako priemer pred pandémiou, a to napriek rekordnému prírastku nových pracovných miest a zrýchľovaniu náboru nových ľudí.



Štvortýždňový priemer počtu nových žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom vývoja na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, sa však zvýšil o 8000 na 394.500 z revidovaných 386.500 v predchádzajúcom týždni.



Podľa ekonómov je pravdepodobné, že celkový počet žiadateľov v nadchádzajúcich týždňoch ešte klesne, a to v dôsledku postupného ukončovania zvýšených federálnych dávok v nezamestnanosti v mnohých štátoch pred oficiálnym septembrovým dátumom skončenia ich platnosti a opätovného otvorenia škôl ako aj dopytu po zamestnancoch v priebehu leta.