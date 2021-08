Počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA minulý týždeň klesol

Washington 12. augusta (TASR) - Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA minulý týždeň klesol, už tretíkrát po sebe, aj keď len mierne. To poukazuje na solídne zotavovanie amerického trhu práce aj napriek tomu, že sa v krajine šíri variant delta ochorenia COVID-19.



Podľa najnovších údajov amerického ministerstva práce sa počet nových žiadostí o podporu za sedem dní do 7. augusta znížil o 12.000 na 375.000 z revidovaných 387.000 v predchádzajúcom týždni. To nie je ďaleko od 16-mesačného minima 368.000, ktoré dosiahol na konci júna.



Ekonómovia takýto výsledok očakávali, aj keď pred revíziou bol počet nových žiadostí v predchádzajúcom týždni na úrovni 385.000.



Štvortýždňový priemer počtu nových žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom vývoja na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, sa zvýšil o 1750 na 396.250 z revidovaných 394.500 v predchádzajúcom týždni.



Počet Američanov, ktorí poberali podporu v nezamestnanosti aj po prvom týždni, za sedem dní do 31. júla klesol na 2,866 milióna z revidovaných 2,980 milióna týždeň predtým.



Ekonómovia predpovedajú, že počet žiadateľov o podporu bude v nasledujúcich týždňoch pravdepodobne ďalej klesať, pretože viac štátov postupne ukončuje mimoriadne federálne príspevky v nezamestnanosti pred oficiálnym septembrovým dátumom skončenia ich platnosti.