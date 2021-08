Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA klesol

Washington 19. augusta (TASR) - Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA aj minulý týždeň klesol, už štvrtý týždeň v rade. A viac, ako ekonómovia predpovedali, na najnižšiu úroveň za 17 mesiacov. To signalizuje, že trh práce v USA pokračuje v zotavovaní a august bude zrejme ďalším mesiacom, keď vykáže solídny nárast nových pracovných miest. Ale zároveň šírenie variantu delta nového koronavírusu predstavuje vážne riziko a môže toto zotavovanie ohroziť.



Podľa najnovších údajov amerického ministerstva práce sa počet nových žiadostí o podporu za sedem dní do 14. augusta znížil o 29.000 na 348.000 z revidovaných 377.000 v predchádzajúcom týždni. Dosiahol tak najnižšiu úroveň od 14. marca 2020, keď sa začali zatvárať tzv. nepodstatné firmy v USA s cieľom spomaliť prvú vlnu pandémie nového koronavírusu.



Ekonómovia pritom odhadovali, že počet nových žiadostí o podporu v sledovanom období klesne na 363.000 z pôvodných 375.000 pred revíziou.



Nové žiadosti o podporu sa už štyri týždne znižujú a držia sa pod psychologicky dôležitou úrovňou 400.000. Ale zároveň sú stále vyššie ako 200.000 - 250.000, čo je hranica, ktorá sa považuje za konzistentnú so zdravými podmienkami na trhu práce.



Štvortýždňový priemer počtu nových žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, sa znížil o 19.000 na 377.750 žiadostí.



Počet Američanov, ktorí poberali podporu v nezamestnanosti aj po prvom týždni, za sedem dní do 7. augusta klesol o 79.000 na 2,82 milióna z revidovaných 2,899 milióna týždeň predtým.