Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA vzrástol

Washington 16. septembra (TASR) - Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA sa minulý týždeň zvýšil z pandemického minima, ktoré dosiahol týždeň predtým, a o niečo viac, ako odhadovali ekonómovia. Dôvodom bola kombinácia nepriaznivých sezónnych faktorov a oneskorený nárast žiadostí o podporu v súvislosti s vyčíňaním hurikánu Ida.



Podľa najnovších údajov amerického ministerstva práce sa počet nových žiadostí o podporu za sedem dní do 11. septembra zvýšil o 20.000 na 332.000 z revidovaných 312.000 v predchádzajúcom týždni.



Ekonómovia pritom odhadovali, že počet nových žiadostí o podporu v sledovanom období stúpne na 328.000 z pôvodných 310.000 pred revíziou.



K tomu nárastu došlo týždeň po tom, ako počet nových žiadostí klesol na najnižšiu úroveň od marca 2020, keď USA začali zavádzať obmedzenia na zastavenie šírenia pandémie nového koronavírusu a tiež po tom, ako sa 6. septembra skončila platnosť rozšírených dávok pomoci v nezamestnanosti vrátane týždenného príplatku k pravidelným štátnym dávkam počas pandémie.



Počet Američanov, ktorí poberali podporu v nezamestnanosti aj po prvom týždni, však za sedem dní do 4. septembra klesol o 187.000 na 2,67 milióna z revidovaných 2,899 milióna týždeň predtým. To je "čerstvé" pandemické minimum.