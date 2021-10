Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA klesol

Washington 21. októbra (TASR) - Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA minulý týždeň nečakane klesol a dosiahol najnižšiu úroveň za 19 mesiacov. To zároveň poukazuje na čoraz napätejšiu situáciu na trhu práce v USA a signalizuje tiež, že nedostatok pracovníkov by mohol udržať tempo náboru nových zamestnancov v októbri mierne. Informovalo o tom vo štvrtok americké ministerstvo práce.



Podľa najnovších údajov sa počet nových žiadostí o podporu za sedem dní do 16. októbra znížil o 6000 na 290.000 z nerevidovaných 296.000 v predchádzajúcom týždni.



To je najnižší počet od polovice marca 2020, keď sa v USA začala šíriť pandémia ochorenia COVID-19. A zároveň minulý týždeň bol už druhý v rade, keď počet žiadateľov o podporu zostal pod hranicou 300.000. Počet žiadostí o podporu v pásme 250.000 - 300.000 sa považuje za konzistentný so zdravým trhom práce.



Ekonómovia pritom odhadovali, že počet nových žiadateľov o podporu v sledovanom období mierne stúpne na 300.000 z pôvodných 293.000 pred revíziou.



Počet Američanov, ktorí poberali podporu v nezamestnanosti aj po prvom týždni, za sedem dní do 9. októbra klesol o 122.000 na 2,481 milióna osôb, čo je nové pandemické minimum.