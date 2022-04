Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA mierne klesol

Washington 21. apríla (TASR) - Počet Američanov, ktorí prvýkrát požiadali o podporu v nezamestnanosti, v minulom týždni klesol, pokles bol však slabší, než sa čakalo. Ukázali to vo štvrtok zverejnené údaje amerického ministerstva práce. Informoval o tom server RTTNews.



Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v Spojených štátoch na sezónne upravenej báze klesol v týždni do 16. apríla o 2000 na 184.000, pričom údaje za predchádzajúci týždeň boli revidované smerom nahor o 1000 žiadostí. Ekonómovia počítali s poklesom až na 180.000 žiadostí, pričom vychádzali z pôvodných údajov za týždeň do 9. apríla, ktoré poukazovali na 185.000 podaných prvých žiadostí o podporu.



Čo sa týka 4-týždňového priemeru žiadostí o podporu v nezamestnanosti, ten zaznamenal rast, a to o 4500 na 177.250 žiadostí, dodalo ministerstvo práce. Tento ukazovateľ je presnejší, keďže nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje.