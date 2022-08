Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA klesol

New York 25. augusta (TASR) - Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti klesol v minulom týždni na najnižšiu úroveň za posledný mesiac. Americký trh práce je tak naďalej jedným z najsilnejších segmentov ekonomiky USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP, ktorá zverejnila najnovšie údaje amerického ministerstva práce.



Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti dosiahol v týždni do 20. augusta 243.000. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom to znamená pokles o 2000 a najnižšiu úroveň za štyri týždne.



Prvé žiadosti zvyčajne odrážajú rozsah prepúšťania a bývajú prvým ukazovateľom smerovania trhu práce. Najnovšie údaje tak naznačujú, že pracovný trh USA je dostatočne silný, napriek vysokej inflácii a rastúcim úrokovým sadzbám.



Štvortýždňový priemer žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom, keďže nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, zaznamenal mierny rast. Počet žiadostí dosiahol 247.000, čo predstavuje zvýšenie o 1500 žiadostí.