Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA vzrástol

Washington 27. októbra (TASR) - Počet Američanov, ktorí prvýkrát požiadali o podporu v nezamestnanosti, zaznamenal v minulom týždni rast, jeho tempo však bolo slabšie, než sa čakalo. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené údaje amerického ministerstva práce. Informoval o tom server RTTNews.



Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA dosiahol v týždni do 22. októbra 217.000. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom, za ktorý sa údaje nerevidovali, to predstavuje rast o 3000. Zvýšenie počtu žiadostí však nebolo také výrazné, ako očakávali analytici, ktorí počítali s rastom o 6000.



Vzrástol aj 4-týždňový priemer nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti. To je presnejší ukazovateľ, keďže nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje. Štvortýždňový priemer dosiahol 219.000 žiadostí, čo v porovnaní s predchádzajúcim týždňom znamená rast o 6750 prvých žiadostí o podporu.