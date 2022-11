Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA klesol

Washington 17. novembra (TASR) - Počet Američanov, ktorí prvýkrát požiadali o podporu v nezamestnanosti v minulom týždni, klesol. Trh práce tak zostáva napätý, napriek tomu, že americká centrálna banka štyrikrát po sebe výrazne zvýšila úrokové sadzby s cieľom oslabiť dopyt a výraznejšie zmierniť infláciu. Informovali o tom agentúra Reuters a server RTTNews.



Ako vo štvrtok uviedlo americké ministerstvo práce, počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA dosiahol v týždni do 12. novembra 222.000. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom, za ktorý boli údaje revidované smerom nahor, to znamená pokles o 4000.



Údaje sú tak lepšie, než sa čakalo. Ekonómovia oslovení agentúrou Reuters totiž počítali s tým, že počet prvých žiadostí o podporu sa v ostatnom týždni meniť nebude a zostane na úrovni 225.000, čo bol pôvodný údaj za predchádzajúci týždeň (do 5. novembra). Údaje za daný týždeň však ministerstvo dodatočne revidovalo smerom nahor o 1000 žiadostí na 226.000.



Štvortýždňový priemer žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom, keďže nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, zaznamenal mierny rast. Dosiahol 221.000 žiadostí, čo v porovnaní s predchádzajúcim týždňom predstavuje zvýšenie o 2000 žiadostí.