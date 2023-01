Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA klesol

Washington 19. januára (TASR) - Počet Američanov, ktorí prvýkrát požiadali o podporu v nezamestnanosti, minulý týždeň nečakane klesol. To signalizuje, že napriek zvyšujúcim sa úrokovým sadzbám zostáva trh práce v USA napätý. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews, ktoré zverejnili najnovšie údaje amerického ministerstva práce.



Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti dosiahol v týždni do 14. januára 190.000. Oproti predchádzajúcemu týždňu to znamená pokles o 15.000 žiadostí, pričom analytici počítali s ich rastom na 214.000 žiadostí.



Aj 4-týždňový priemer prvých žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom než týždenné údaje, keďže nepodlieha takým výkyvom, zaznamenal pokles. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesol o 6500 na 206.000 žiadostí.



Najnovšie údaje tak naznačujú, že napriek sezónnym výkyvom na trhu, ktoré sú typické pre začiatok roka, je americký pracovný trh naďalej napätý. Zatiaľ ho neovplyvnilo ani prepúšťanie v technologickom sektore a v sektoroch citlivých na pohyb úrokových sadzieb, ako sú reality a finančníctvo.