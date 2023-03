Prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA nečakane ubudlo

Washington 2. marca (TASR) - Počet Američanov, ktorí prvýkrát požiadali o podporu v nezamestnanosti, sa minulý týždeň nečakane znížil. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené údaje amerického ministerstva práce. Tie ukazujú, že pracovný trh v USA je naďalej napätý a nedá sa preto očakávať, že by americká centrálna banka v sprísňovaní menovej politiky v najbližšom čase poľavila. Informoval o tom server RTTNews.



Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA klesol v týždni do 25. februára v porovnaní s predchádzajúcim týždňom o 2000 na 190.000 žiadostí. Ekonómovia pritom počítali s ich rastom na 195.000.



"Údaje týkajúce sa nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti ukazujú ten istý príbeh: trh práce je príliš napätý, aby pomohol (centrálnej banke) Fedu zmierniť infláciu. To znamená, že Fed by mal zvýšiť úrokové sadzby na každom z nasledujúcich troch zasadnutí," povedala Nancy Vanden Houtenová, hlavná ekonómka pre americké trhy v spoločnosti Oxford Economics.



Štvortýždňový priemer nových žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom vývoja na trhu práce, keďže nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, však mierne vzrástol. Za minulý týždeň dosiahol 193.000 žiadostí, čo predstavuje rast o 1750 žiadostí.