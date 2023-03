Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA klesol

Washington 16. marca (TASR) - Počet Američanov, ktorí prvýkrát požiadali o podporu v nezamestnanosti, zaznamenal v minulom týždni výrazný pokles a v tomto smere prekonal aj očakávania analytikov. To naznačuje, že americký trh práce je naďalej stabilný a dostatočne odolný, aj keď najnovšie otrasy na finančných trhoch vyvolávajú obavy z ďalšieho vývoja ekonomiky. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews, ktoré zverejnili najnovšie údaje amerického ministerstva práce.



Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA v týždni do 11. marca klesol o 20.000 na sezónne upravených 192.000, uviedlo ministerstvo. To zároveň revidovalo údaje za predchádzajúci týždeň mierne smerom nahor na 212.000 žiadostí.



Ekonómovia oslovení agentúrou Reuters počítali s poklesom iba na 205.000 nových žiadostí, pričom vychádzali z pôvodných údajov za týždeň do 4. marca, ktoré uvádzali počet prvých žiadostí na úrovni 211.000.



Pokles zaznamenal aj 4-týždňový kĺzavý priemer žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom, keďže nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje. Ten klesol za týždeň do 11. marca o 750 na 196.500 žiadostí.



Aj keď niektoré veľké technologické spoločnosti oznámili rušenie pracovných pozícií, celkový trh práce je stále odolný. Viacerí zamestnávatelia nemajú záujem o znižovanie počtu zamestnancov, keďže po období pandémie nového koronavírusu mali problém s hľadaním pracovnej sily. Určitú neistotu však vyvolávajú najnovšie otrasy na finančných trhoch po páde dvoch amerických bánk v závere minulého týždňa, ktoré sa ukázali ako druhý a tretí najväčší krach banky v USA od finančnej krízy v roku 2008.



Trhy preto teraz čakajú na rozhodnutie americkej centrálnej banky čo sa týka úrokových sadzieb. Zasadnutie Federálneho rezervného systému (Fed) je naplánované na 21. a 22. marca.