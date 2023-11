Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA vzrástol

Washington 2. novembra (TASR) - Počet Američanov, ktorí požiadali prvýkrát o podporu v nezamestnanosti, sa za minulý týždeň nečakane zvýšil. Informoval o tom portál RTTNews, ktorý zverejnil najnovšie údaje amerického ministerstva práce.



Ministerstvo uviedlo, že počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti dosiahol v týždni do 28. októbra 217.000. To je o 5000 viac, než za predchádzajúci týždeň, za ktorý boli údaje revidované smerom nahor. Ekonómovia očakávali, že počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti sa meniť nebude, pričom vychádzali z pôvodných údajov za predchádzajúci týždeň, ktoré poukazovali na 210.000 žiadostí.



Rast zaznamenal aj 4-týždňový kĺzavý priemer žiadostí. Ten je presnejším ukazovateľom vývoja na trhu práce, keďže nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje. Tento ukazovateľ sa zvýšil z nahor revidovaných 208.000 (za týždeň do 21. októbra) na 210.000 žiadostí. Pôvodne bol počet žiadostí za týždeň do 21. októbra stanovený na 207.500.



Trhy teraz čakajú na informácie o celkovom vývoji na americkom pracovnom trhu za október, ktoré ministerstvo práce zverejní v piatok 3. novembra. Ekonómovia oslovení agentúrou Reuters očakávajú, že správa poukáže na vytvorenie 180.000 nových pracovných miest v americkej ekonomike. V septembri ich vzniklo 336.000.