Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA klesol

Washington 13. marca (TASR) - Počet Američanov, ktorí prvýkrát požiadali o podporu v nezamestnanosti, minulý týždeň nečakane klesol. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews, ktoré zverejnili najnovšie údaje amerického ministerstva práce. Analytici však napriek tomu upozorňujú, že výrazné vládne škrty vo výdavkoch a eskalujúci obchodný spor v dôsledku politiky prezidenta Donalda Trumpa ohrozuje stabilitu pracovného trhu.



Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA dosiahol v týždni do 8. marca 220.000. Oproti predchádzajúcemu týždňu, za ktorý boli údaje mierne revidované, to znamená pokles o 2000 žiadostí. Analytici pritom očakávali ich rast na 225.000, pričom vychádzali z pôvodných údajov za týždeň do 1. marca, ktoré poukazovali na 221.000 prvých žiadostí.



Na druhej strane, 4-týždňový priemer žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom, keďže nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, zaznamenal rast. Dosiahol 226.000 žiadostí, čo v porovnaní s predchádzajúcim týždňom predstavuje zvýšenie o 1500 žiadostí.



Aj keď je americký trh práce zatiaľ stabilný, kroky novej americkej vlády na domácom aj zahraničných trhoch vyvolávajú napätie. Prepustenie tisícov zamestnancov federálnych úradov dalo do pohybu odbory, ktoré prepustenie niektorých z nich napadli, čo viedlo k ich opätovnému prijatiu. Tieto výkyvy sa zatiaľ na oficiálnych údajoch ministerstva práce príliš neprejavili, nie je však isté, aký budú mať vplyv na údaje za neskoršie obdobie.