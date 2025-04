Washington 17. apríla (TASR) - Počet Američanov, ktorí prvýkrát požiadali o podporu v nezamestnanosti, minulý týždeň nečakane klesol a pokles zaznamenal aj presnejší 4-týždňový priemer žiadostí. To naznačuje, že podmienky na americkom trhu práce zostávajú aj v apríli stabilné, aj keď neistota súvisiaca s dovoznými clami spôsobuje, že firmy viac váhajú pri najímaní nových zamestnancov. Údaje amerického ministerstva práce zverejnili agentúra Reuters a portál RTTNews.



Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA klesol v týždni do 12. apríla na 215.000 z nahor revidovaných 224.000 žiadostí za predchádzajúci týždeň. Ekonómovia očakávali, že ich počet sa zvýši, a to na 225.000. Vychádzali pritom z pôvodných údajov za predchádzajúci týždeň do 5. apríla, za ktorý bol počet prvých žiadostí o podporu stanovený na 223.000.



Pokles zaznamenal aj 4-týždňový priemer žiadostí. To je presnejší ukazovateľ, keďže nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje. Podľa ministerstva práce 4-týždňový priemer žiadostí dosiahol v týždni do 12. apríla hodnotu 220.750, čo oproti predchádzajúcemu týždňu predstavuje pokles o 2500 žiadostí.