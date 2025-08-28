< sekcia Ekonomika
Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA klesol
Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti dosiahol v týždni do 23. augusta 229.000.
Autor TASR
Washington 28. augusta (TASR) - Počet Američanov, ktorí prvýkrát požiadali o podporu v nezamestnanosti, minulý týždeň klesol. Prijímanie nových zamestnancov firmami je však stále nedostatočné, čo sa môže odraziť na zvýšení miery nezamestnanosti za mesiac august. Uviedlo to vo štvrtok americké ministerstvo práce, ktorého údaje zverejnili agentúra Reuters a portál RTTNews.
Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti dosiahol v týždni do 23. augusta 229.000. Oproti predchádzajúcemu týždňu, za ktorý boli údaje revidované mierne smerom nadol, to znamená pokles o 5000.
Rozsah poklesu je tak v súlade s odhadmi ekonómov, aj keď konečný údaj sa od ich očakávaní mierne líši. Ekonómovia počítali s poklesom počtu prvých žiadateľov o podporu na 230.000. Vychádzali však z pôvodne udávaného počtu za predchádzajúci týždeň 235.000 žiadostí.
Na druhej strane, štvortýždňový priemer žiadostí zaznamenal mierny rast. Tento ukazovateľ je presnejší, keďže nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje. Štvortýždňový priemer žiadostí dosiahol za minulý týždeň 228.500, čo v porovnaní s predchádzajúcim týždňom predstavuje zvýšenie o 2500 žiadostí.
Aj keď údaje o počte prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti za posledný týždeň sú pozitívne, keďže o podporu žiadalo menej ľudí, trh práce stagnuje. Firmy síce príliš neprepúšťajú, ale ani neprijímajú nových zamestnancov. Dôvodom je protekcionistická obchodná politika amerického prezidenta Donalda Trumpa založená na dovozných clách.
Tvorba pracovných miest v USA predstavovala za obdobie posledných troch mesiacov mesačne v priemere 35.000, zatiaľ čo za rovnaké obdobie minulého roka vzniklo mesačne v priemere 123.000 nových pracovných pozícií. Táto situácia posilňuje očakávania, že miera nezamestnanosti v USA sa za tento mesiac zvýši. Ekonómovia odhadujú, že augustová nezamestnanosť dosiahne 4,3 % oproti júlovej na úrovni 4,2 %. Údaje o vývoji na americkom pracovnom trhu zverejní ministerstvo práce koncom budúceho týždňa.
Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti dosiahol v týždni do 23. augusta 229.000. Oproti predchádzajúcemu týždňu, za ktorý boli údaje revidované mierne smerom nadol, to znamená pokles o 5000.
Rozsah poklesu je tak v súlade s odhadmi ekonómov, aj keď konečný údaj sa od ich očakávaní mierne líši. Ekonómovia počítali s poklesom počtu prvých žiadateľov o podporu na 230.000. Vychádzali však z pôvodne udávaného počtu za predchádzajúci týždeň 235.000 žiadostí.
Na druhej strane, štvortýždňový priemer žiadostí zaznamenal mierny rast. Tento ukazovateľ je presnejší, keďže nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje. Štvortýždňový priemer žiadostí dosiahol za minulý týždeň 228.500, čo v porovnaní s predchádzajúcim týždňom predstavuje zvýšenie o 2500 žiadostí.
Aj keď údaje o počte prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti za posledný týždeň sú pozitívne, keďže o podporu žiadalo menej ľudí, trh práce stagnuje. Firmy síce príliš neprepúšťajú, ale ani neprijímajú nových zamestnancov. Dôvodom je protekcionistická obchodná politika amerického prezidenta Donalda Trumpa založená na dovozných clách.
Tvorba pracovných miest v USA predstavovala za obdobie posledných troch mesiacov mesačne v priemere 35.000, zatiaľ čo za rovnaké obdobie minulého roka vzniklo mesačne v priemere 123.000 nových pracovných pozícií. Táto situácia posilňuje očakávania, že miera nezamestnanosti v USA sa za tento mesiac zvýši. Ekonómovia odhadujú, že augustová nezamestnanosť dosiahne 4,3 % oproti júlovej na úrovni 4,2 %. Údaje o vývoji na americkom pracovnom trhu zverejní ministerstvo práce koncom budúceho týždňa.