Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA klesol
Rozsah poklesu bol výraznejší, než sa čakalo.
Autor TASR
Washington 20. novembra (TASR) - Počet Američanov, ktorí podali prvé žiadosti o podporu v nezamestnanosti, zaznamenal minulý týždeň pokles, pričom jeho rozsah bol výraznejší, než sa čakalo. Informovali o tom agentúra AP a portál RTTNews, ktoré zverejnili najnovšie údaje amerického ministerstva práce.
Podľa štvrtkovej správy ministerstva, ktorá je prvou oficiálnou správou o vývoji počtu žiadostí o podporu v nezamestnanosti od vládneho shutdownu 1. októbra, dosiahol počet prvých žiadostí v týždni do 15. novembra 220.000. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom to znamená pokles o 8000 žiadostí.
Pokles je tak výraznejší, než odhadovali ekonómovia. Tí počítali s poklesom prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti na 223.000.
Klesol aj štvortýždňový priemer žiadostí. Ten je presnejším ukazovateľom, keďže nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje. Štvortýždňový priemer žiadostí dosiahol za minulý týždeň hodnotu 224.250, čo oproti predchádzajúcemu týždňu predstavuje pokles o 3000 žiadostí.
V USA v septembri pribudli nové pracovné miesta
V USA vzniklo v septembri viac nových pracovných miest, ako analytici očakávali. Ale aj miera nezamestnanosti sa zvýšila. A v októbri americká ekonomika stratila pracovné miesta, čo naznačuje, že podmienky na trhu práce sa nezlepšujú. TASR o tom informuje na základe správ AP, Reuters a RTTNews.
Štatistické oddelenie amerického ministerstva práce vo štvrtok uviedlo, že v súkromnom sektore v USA mimo poľnohospodárstva pribudlo v septembri 119.000 nových pracovných miest, najviac za päť mesiacov, po ich revidovanom poklese o 4000 v auguste. Ekonómovia pritom predpovedali, že v septembri vznikne v USA 50.000 pracovných miest.
Správa mala byť pôvodne zverejnená 3. októbra, ale oneskorila sa pre 43 dní trvajúcu odstávku vládnych agentúr a inštitúcií, tzv. shutdown, najdlhší v histórii USA. Októbrové údaje o zamestnanosti mimo poľnohospodárstva budú preto spojené s novembrovou správou o zamestnanosti, ktorá má byť zverejnená 16. decembra. Hoci je septembrová správa zastaraná, odhalila len malú zmenu na trhu práce v USA, ktorý tento rok stratil výraznú dynamiku.
Ministerstvo tiež zároveň uviedlo, že miera nezamestnanosti v USA sa v septembri 2025 zvýšila na 4,4 % zo 4,3 % v auguste. Prekonala tak odhady ekonómov, ktorí očakávali, že zostane na úrovni 4,3 % a je najvyššia od októbra 2021. Počet nezamestnaných sa zvýšil o 219.000 na 7,603 milióna osôb.
Analytici odhadujú, že americká ekonomika teraz potrebuje vytvoriť iba 30.000 až 50.000 pracovných miest mesačne, aby udržala krok s rastom populácie v produktívnom veku, čo je pokles z približne 150.000 v roku 2024. Medzitým rastúca popularita umelej inteligencie znižuje dopyt po pracovnej sile, pričom to väčšinou zasahuje čerstvých absolventov škôl, ktorí vstupujú na trh práce.
