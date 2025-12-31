< sekcia Ekonomika
Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA klesol
Štvortýždňový priemer žiadostí zaznamenal v týždni do 27. decembra rast o 1750 na 218.750 žiadostí o podporu v nezamestnanosti.
Autor TASR
Washington 31. decembra (TASR) - Počet Američanov, ktorí prvýkrát požiadali o podporu v nezamestnanosti, minulý týždeň nečakane klesol. Informovali o tom agentúra AP a portál RTTNews, ktoré zverejnili najnovšie údaje amerického ministerstva práce. To správu zvyčajne zverejňuje vo štvrtok, tento týždeň ju však pre oslavy Nového roka zverejnilo o deň skôr.
Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA klesol v týždni do 27. decembra o 16.000 na 199.000, pričom údaje z predchádzajúceho týždňa boli revidované mierne smerom nahor. Ekonómovia počítali s rastom počtu žiadostí na 220.000. Vychádzali pritom z pôvodných údajov za týždeň do 20. decembra. Tie uvádzali počet prvých žiadostí na úrovni 214.000.
Údaje o vývoji počtu žiadostí o podporu v nezamestnanosti však v čase sviatkov bývajú skreslené. Kratší pracovný týždeň často vedie k tomu, že ľudia, ktorí prišli o prácu, požiadajú o podporu o niečo neskôr.
To potvrdzuje presnejší ukazovateľ, ktorým je 4-týždňový priemer žiadostí. Ten nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje. Štvortýždňový priemer žiadostí zaznamenal v týždni do 27. decembra rast o 1750 na 218.750 žiadostí o podporu v nezamestnanosti.
