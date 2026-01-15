< sekcia Ekonomika
Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA klesol
Poukázali na to vo štvrtok zverejnené údaje amerického ministerstva práce. Informoval o tom portál RTTNews.
Autor TASR
Washington 15. januára (TASR) - Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA minulý týždeň nečakane klesol. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené údaje amerického ministerstva práce. Informoval o tom portál RTTNews.
Počet Američanov, ktorí prvýkrát požiadali o podporu v nezamestnanosti, dosiahol v týždni do 10. januára 198.000. Oproti predchádzajúcemu týždňu to predstavuje pokles o 9000. Ekonómovia pritom očakávali rast počtu prvých žiadostí na 215.000, pričom vychádzali z pôvodných údajov za predchádzajúci týždeň do 3. januára, ktoré počet prvých žiadostí stanovili na 208.000.
Pokles vykázal aj štvortýždňový priemer žiadostí. Ten je presnejším ukazovateľom, keďže nepodlieha takým výrazným výkyvom ako týždenné údaje. Štvortýždňový priemer žiadostí zaznamenal v týždni do 10. januára 205.000 žiadostí o podporu v nezamestnanosti. Znamená to pokles o 6500 žiadostí a ich najnižší počet za takmer dva roky.
