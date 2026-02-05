< sekcia Ekonomika
Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA vzrástol
Podmienky na trhu práce ale zostávajú celkovo stabilné.
Autor TASR
Washington 5. februára (TASR) - Počet Američanov, ktorí minulý týždeň prvýkrát požiadali o podporu v nezamestnanosti, minulý týždeň vrástol viac, ako sa očakávalo. Pravdepodobne aj v dôsledku snehových búrok, ktoré zasiahli veľkú časť krajiny, podmienky na trhu práce ale zostávajú celkovo stabilné. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Počet nových žiadostí dosiahol v týždni do 31. januára 231.000, oznámilo vo štvrtok americké ministerstvo práce. Oproti predchádzajúcemu týždňu to predstavuje zvýšenie o 22.000 žiadostí. Ekonómovia oslovení agentúrou Reuters predpovedali nárast na 212.000 nových žiadostí. Ministerstvo práce zároveň uviedlo, že počet ľudí, ktorí poberajú sociálne dávky aj po prvom týždni, sa za sedem dní do 24. januára zvýšil o 25.000 na 1,844 milióna.
Štvortýždňový priemer žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom, keďže nepodlieha takým výrazným výkyvom ako týždenné údaje, vzrástol o 6000 na 212.250.
