Štvrtok 19. marec 2026Meniny má Jozef
Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA klesol

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Podľa ministerstva počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA dosiahol v týždni do 14. marca 205.000.

Autor TASR
Washington 19. marca (TASR) - Počet Američanov, ktorí podali prvé žiadosti o podporu v nezamestnanosti, zaznamenal minulý týždeň nečakaný a výrazný pokles. Poukázali na to najnovšie údaje amerického ministerstva práce, ktoré zverejnili agentúry AP a DPA.

Podľa ministerstva počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA dosiahol v týždni do 14. marca 205.000. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom, za ktorý boli údaje nerevidované, to predstavuje pokles o 8000 žiadostí.

Výsledok ekonómov prekvapil. Očakávali, že počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti vzrastie, a to o 2000 na 215.000.

Pokles zaznamenal aj štvortýždňový priemer nových žiadostí. Ten je presnejším ukazovateľom, keďže nepodlieha takým výrazným výkyvom ako týždenné údaje. Štvortýždňový priemer klesol o 750 na 210.750 žiadostí.
