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Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA klesol
Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA dosiahol v týždni do 4. júla 215.000.
Autor TASR
Washington 9. júla (TASR) - Počet Američanov, ktorí v minulom týždni prvýkrát požiadali o podporu v nezamestnanosti, nečakane klesol. To naznačuje, že americký trh práce je naďalej stabilný, napriek tomu, že údaje o počte nových pracovných miest za mesiac jún boli podstatne horšie, než sa čakalo. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews, ktoré sa odvolali na najnovšie údaje amerického ministerstva práce.
Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA dosiahol v týždni do 4. júla 215.000. Oproti predchádzajúcemu týždňu, za ktorý boli údaje revidované smerom nahor, to predstavuje pokles o 2000 žiadostí.
Výsledky sú tak podstatne lepšie, než predpokladali ekonómovia. Tí odhadovali, že počet prvých žiadostí o podporu dosiahne za minulý týždeň 218.000 až 219.000, pričom vychádzali z pôvodných údajov za týždeň do 27. júna, ktoré vykazovali 215.000 prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti.
Údaje o tvorbe nových pracovných miest v USA za mesiac jún zverejnené minulý týždeň boli pritom omnoho slabšie, než sa čakalo. V Spojených štátoch sa v júni vytvorilo mimo poľnohospodárstva iba 57.000 nových pracovných pozícií, pričom ekonómovia oslovení agentúrou Reuters očakávali vznik až 110.000 nových miest. Podľa ekonómov však tento fakt nemal výraznejší vplyv na počet ľudí, ktorí požiadali prvýkrát o podporu, čo podľa nich dokazuje, že americké firmy naďalej pokračujú v modeli „málo prijímaných, málo prepúšťaných“.
Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA dosiahol v týždni do 4. júla 215.000. Oproti predchádzajúcemu týždňu, za ktorý boli údaje revidované smerom nahor, to predstavuje pokles o 2000 žiadostí.
Výsledky sú tak podstatne lepšie, než predpokladali ekonómovia. Tí odhadovali, že počet prvých žiadostí o podporu dosiahne za minulý týždeň 218.000 až 219.000, pričom vychádzali z pôvodných údajov za týždeň do 27. júna, ktoré vykazovali 215.000 prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti.
Údaje o tvorbe nových pracovných miest v USA za mesiac jún zverejnené minulý týždeň boli pritom omnoho slabšie, než sa čakalo. V Spojených štátoch sa v júni vytvorilo mimo poľnohospodárstva iba 57.000 nových pracovných pozícií, pričom ekonómovia oslovení agentúrou Reuters očakávali vznik až 110.000 nových miest. Podľa ekonómov však tento fakt nemal výraznejší vplyv na počet ľudí, ktorí požiadali prvýkrát o podporu, čo podľa nich dokazuje, že americké firmy naďalej pokračujú v modeli „málo prijímaných, málo prepúšťaných“.