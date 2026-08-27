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Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA klesol
Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti dosiahol v týždni do 22. augusta 203.000.
Autor TASR
Washington 27. augusta (TASR) - Počet Američanov, ktorí prvýkrát požiadali o podporu v nezamestnanosti, zaznamenal minulý týždeň nečakaný pokles. To naznačuje, že americký pracovný trh je naďalej do veľkej miery stabilný, napriek strate pracovných miest v minulom mesiaci. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews, ktoré zverejnili najnovšie údaje amerického ministerstva práce.
Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti dosiahol v týždni do 22. augusta 203.000. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom, za ktorý boli údaje revidované mierne smerom nahor, to znamená pokles o 4000 žiadostí. Výsledok prekvapil analytikov, ktorí počítali s rastom počtu žiadostí na 208.000, pričom vychádzali z pôvodne 206.000 žiadostí udávaných za týždeň do 15. augusta.
Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti sa tak drží v dolnej časti na tento rok stanoveného pásma. To predstavuje 189.000 až 230.000 prvých žiadostí. Výsledok zároveň ukazuje, že aj keď firmy počty zamestnancov momentálne príliš nezvyšujú, pracovné miesta zároveň veľmi neredukujú.
Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti dosiahol v týždni do 22. augusta 203.000. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom, za ktorý boli údaje revidované mierne smerom nahor, to znamená pokles o 4000 žiadostí. Výsledok prekvapil analytikov, ktorí počítali s rastom počtu žiadostí na 208.000, pričom vychádzali z pôvodne 206.000 žiadostí udávaných za týždeň do 15. augusta.
Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti sa tak drží v dolnej časti na tento rok stanoveného pásma. To predstavuje 189.000 až 230.000 prvých žiadostí. Výsledok zároveň ukazuje, že aj keď firmy počty zamestnancov momentálne príliš nezvyšujú, pracovné miesta zároveň veľmi neredukujú.