Počet prvých žiadostí o podporu v USA klesol

Washington 2. júla (TASR) - Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA aj minulý týždeň klesol stabilným, ale miernym tempom. To signalizuje, že aj keď sa trh práce vyvíja správnym smerom, stále sa len zotavuje z najväčšej vlny prepúšťania v americkej histórii.



Podľa údajov ministerstva práce počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA sa v týždni do 27. júna znížil o 55.000 na 1,427 milióna z revidovaných 1,482 milióna v predchádzajúcom týždni.



Ekonómovia však očakávali väčší pokles nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti, a to na 1,355 milióna z pôvodných 1,480 milióna v predchádzajúcom týždni pred revíziou.



Ministerstvo ďalej informovalo, že počet Američanov, ktorí poberali podporu v nezamestnanosti aj po prvom týždni, sa za sedem dní do 20. júna znížil o 59.000 na 19,290 milióna.



Ministerstvo v separátnej správe uviedlo, že na trhu práce v USA pribudlo v júni 4,8 milióna pracovných miest, keďže ekonomika sa začala otvárať po zmiernení opatrení, ktoré mali brániť šíreniu nového koronavírusu.



To bol najväčší prírastok pracovných miest od začiatku týchto záznamov v roku 1939. Na ilustráciu, v máji vytvorila americká ekonomika 2,699 milióna nových pracovných príležitostí. A ekonómovia očakávali, že v júni k nim pridá 3 milióny nových miest.



Miera nezamestnanosti tak klesla o viac ako dva body na 11,1 %.



Väčší, ako bol očakávaný nárast pracovných miest, poukazuje na zrýchlený návrat ľudí do práce po zmiernení blokád, zvlášť v ťažko zasiahnutých odvetviach, ako je rekreácia, voľný čas a pohostinstvo.



Tieto údaje spolu so zvýšením výdavkov spotrebiteľov signalizujú prudký nárast aktivity v USA. Ale nové ohniská nákazy v ľudnatých štátoch, ako sú Kalifornia, Florida a Texas, vyvolávajú obavy.