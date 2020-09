Počet prvých žiadostí o podporu v USA ostal rovnaký

Washington 10. septembra (TASR) – Počet Američanov, ktorí prvýkrát požiadali o podporu v nezamestnanosti, sa udržal na vysokej úrovni aj v minulom týždni. Ich počet síce nevzrástol, zároveň však nezaznamenal ani pokles. To by podľa analytikov mohlo signalizovať, že zotavovanie americkej ekonomiky bude mať o niečo dlhšie trvanie, než sa pôvodne predpokladalo.



Ako vo štvrtok informovalo americké ministerstvo práce, počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti dosiahol v týždni do 5. septembra 884 000. To je rovnaká úroveň ako v týždni do 29. augusta. Ekonómovia oslovení agentúrou Reuters počítali s poklesom počtu nových žiadostí na 846 000.



Aj keď počet prvých žiadostí od rekordnej úrovne z konca marca výrazne klesol (na konci marca dosiahol 6,867 milióna), firmy v takmer všetkých sektoroch hospodárstva pokračujú v znižovaní počtu pracovných miest. Výraznú redukciu počtu pracovných pozícií oznámili viaceré aerolínie a rovnaký krok urobili aj mnohé spoločnosti v maloobchodnom a ropnom sektore.



Ekonómovia sú presvedčení, že pracovnému trhu potrvá niekoľko rokov, než sa vráti na úroveň spred nástupu pandémie. Vyzvali preto vládu a Kongres, aby obnovili rokovania o ďalšom záchrannom balíku na pomoc firmám.