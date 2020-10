Počet prvých žiadostí o podporu v USA klesol na 7-mesačné minimum

Washington 29. októbra (TASR) - Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti klesol minulý týždeň na najnižšiu úroveň za viac než sedem mesiacov. Informovalo o tom vo štvrtok americké ministerstvo práce.



Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti dosiahol v týždni do 24. októbra 751.000. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom, za ktorý boli údaje revidované smerom nahor, to znamená pokles o 40.000 žiadostí. Pôvodne sa za týždeň do 17. októbra uvádzal počet prvých žiadostí na úrovni 787.000, neskôr sa revidoval na 791.000.



Najnovší údaj, ktorý je lepší aj v porovnaní s odhadmi ekonómov, predstavuje najnižší počet prvých žiadostí o podporu od polovice marca, keď sa začali prijímať karanténne opatrenia s cieľom spomaliť šírenie nového koronavírusu. Vtedy počet prvých žiadostí dosiahol 282.000. Ekonómovia počítali s poklesom počtu žiadostí o podporu iba na 775.000.