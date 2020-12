Počet prvých žiadostí o podporu v USA klesol viac, než sa čakalo

Washington 3. decembra (TASR) - Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA zaznamenal minulý týždeň výraznejší pokles, než sa očakávalo. Napriek tomu zostáva počet žiadostí stále vysoký.



Ako vo štvrtok uviedlo americké ministerstvo práce, počet prvých žiadostí o podporu dosiahol v týždni do 28. novembra 712.000. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom, za ktorý boli údaje revidované smerom nahor, to znamená pokles o 75.000. Za týždeň do 21. novembra dosiahol počet prvých žiadostí po revízii 787.000, zatiaľ čo pôvodné údaje poukazovali na 778.000 žiadostí.



Výsledok bol lepší aj v porovnaní s odhadmi ekonómov. Tí očakávali, že počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti klesne za minulý týždeň na 775.000.



Napriek výraznejšiemu než predpokladanému poklesu je počet žiadostí Američanov o podporu v nezamestnanosti stále vysoký. Za tým však môže byť aj spracovanie dát. Americký kontrolný úrad (GAO) totiž začiatkom týždňa upozornil, že počty žiadostí sú nepresné. Dôvodom je, že ministerstvo práce naďalej používa pri spracovaní dát tradičné spôsoby, ktoré vzhľadom na ekonomický šok spôsobený pandémiou nového koronavírusu nie sú vhodné a počty žiadostí niekedy navýšia.



Trhy v súčasnosti čakajú na údaje o celkovom vývoji na americkom pracovnom trhu za minulý mesiac. Tie zverejní ministerstvo práce v piatok 4. decembra.