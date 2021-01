Počet prvých žiadostí o podporu v USA vzrástol na 4,5-mesačné maximum

Washington 14. januára (TASR) - Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA za minulý týždeň vzrástol, pričom dosiahol 4,5-mesačné maximum. Poukázali na to najnovšie údaje, ktoré vo štvrtok zverejnilo americké ministerstvo práce. To potvrdzuje zhoršovanie podmienok na americkom pracovnom trhu, ktorý dopláca na rastúci počet infikovaných novým koronavírusom.



Ministerstvo práce uviedlo, že počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti dosiahol v týždni do 9. januára 965.000. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom to znamená rast o 181.000 z nadol revidovanej hodnoty 784.000 žiadostí. Najnovší údaj predstavuje najvyšší počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA od konca augusta minulého roka.



Ekonómovia počítali s miernejším rastom. Očakávali, že za týždeň do 9. januára požiada prvýkrát o podporu v nezamestnanosti 795.000 Američanov, pričom vychádzali z pôvodne udávaného počtu 787.000 prvých žiadostí za predchádzajúci týždeň.